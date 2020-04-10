2020-04-10T16:43:50+03:00
Происшествия

Под Курском сгорели сарай и летняя кухня

Пожар произошел в Беловском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 27 человекВ ликвидации пожара принимали участие 27 человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 апреля в шесть часов вечера в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Стригослы Беловского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 21 Беловского района, добровольцы, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 18:18, ликвидировали полностью - в 18:22. В результате пожара сгорели летняя кухня и большой сарай. Огонь повредил дом на площади 36 квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие 27 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на территории Курской области установился третий класс пожарной опасности. Однако, с учетом прогнозируемых погодных условий в ближайшее время четвертый класс возможен в Рыльском, Курчатовском районах, городе Курчатове.

Действующий особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на разведение открытого огня, посещение лесов, увеличение сумм штрафов за нарушения пожарных требований. Для физических лиц эта сумма составляет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных - от 15000 до 30000 рублей; для юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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