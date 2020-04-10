Режим самоизоляции в Курске: ОГЭ ученики, возможно, будут сдавать в своих школах

10 Апр 2020 2020-04-10T14:43:36+03:00

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Предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдаваться не будут, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Традиционно же государственная итоговая аттестация в 9-х классах предполагает сдачу 4 экзаменов: два обязательных для всех предмета - русский язык и математика, два предмета по выбору ученика.

По словам председателя комитета образования и науки Курской области Натальи Пархоменко, принятие данного решения было вызвано эпидемической обстановкой в Российской Федерации. Рособрнадзор рекомендовал регионам самим определять сроки проведения ОГЭ, но только по завершении учебного года. Однако это решение необходимо будет согласовывать с федеральным центром.

Кроме того, рассматривается вариант о том, чтобы организовать пункты проведения экзаменов для девятиклассников на базе тех школ, в которых они обучались.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU