Под Курском мошенники обманули сотрудницу банка

10 Апр 2020 2020-04-10T11:34:58+03:00

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В железногорскую полицию обратилась 35-летняя местная жительница, ставшая очередной жертвой дистанционных мошенников. Ей позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, сообщил, что с карты собеседницы проходит списание денег и, чтобы его предотвратить, необходимо выполнить действия под диктовку, а именно скачать специальную, якобы, антивирусную программу. На самом деле женщина, находясь на связи, сама установила программу удаленного управления смартфоном и предоставила мошенникам все данные. После чего преступник смог действовать от имени пользователя и, получив доступ к приложению мобильного банкинга, оформил на имя горожанки кредит. Ущерб составил более 240 тысяч рублей.

Примечательно, что потерпевшая сама работает в том банке, из службы безопасности которой ей, якобы, позвонили. Женщину ни на минуту не задумалась о том, что ее коллеги не делают такие звонки. Полицейским она призналась, что неоднократно слышала о подобных случаях, но, несмотря на это, позволила мошенникам украсть деньги.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности!

Чтобы не стать жертвой данного мошенничества, необходимо знать, что сотрудники банка никогда не будут просить совершить какие-либо действия, назвать кодовое слово, одноразовые пароли, установить какие-либо приложения и т.п. Это делают только мошенники!

Немедленно прервите разговор - одним нажатием кнопки отмены звонка вы можете сохранить свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU