2020-04-08T13:52:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: часть больных коронавирусом находятся дома

Всеобщий режим самоизоляции в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Больные коронавирусом уже неделю дома на самоизоляцииБольные коронавирусом уже неделю дома на самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. В то же время трое зараженных выздоровели и 8 апреля их выписали домой.

Шесть человек, у которых 8 апреля подтвердился анализ на коронавирус, без каких-либо явных проявлений болезни находятся на домашнем карантине. В администрации региона заверили, что эти люди находятся под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

- На самоизоляции они находятся с конца марта, - отметил губернатор региона Роман Старовойт.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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