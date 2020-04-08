В Курской области установлен третий класс пожарной опасности

8 Апр 2020 2020-04-08T12:07:30+03:00

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- С 27 марта я установил в регионе особый противопожарный режим. Запрещено разводить открытый огонь в любых целях, сжигать мусор, сухую траву, бытовые отходы. За нарушения установлены штрафы — от нескольких тысяч до нескольких сот тысяч рублей. Также введено ограничение на въезд транспорта и пребывание граждан в лесах, - сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Роман Старовойт.

К сожалению, некоторые наши земляки продолжают палы. С конца марта сухая трава и мусор загорались больше 900 раз. Пожарным удалось не допустить возгорания жилых построек и лесного массива. Однако ежедневно они выезжают на тушение травы по сто, а то и более, раз.

С 1 апреля специалисты начали патрулировать лесной фонд и прилегающие населенные пункты. Они следят за обстановкой, составляют административные протоколы и ведут профилактические беседы с жителями. Главам районов поручено организовать очистку пустырей от сухой травы и мусора.

- Убедительно всех прошу: перестаньте разжигать открытый огонь. Этим вы угрожаете не только своей жизни, но жизням своих земляков. Кроме того, от мало мальски серьезного пожара пострадают не только люди, но и их имущество. Уважайте тех, кто живет рядом с вами, труд пожарных, свою жизнь, в конце концов. Отнеситесь к ситуации серьезно! - обратился к курянам глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU