2020-04-08T12:02:05+03:00
Происшествия

В центре Курска горела квартира - один человек отравился угарным газом

Пожар произошел на Хуторской
Ольга ДАНИЛОВА
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Из квартиры вывели двух человекИз квартиры вывели двух человекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 21:26 7 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на улице Хуторская в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 21:31 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:02, ликвидировано в 22:07.

В результате пожара выгорела квартира на девятом этаже на площади 36,6 кв. метров. Силами пожарных подразделений спасено два человека, один из них – 59-летний мужчина с признаками отравления угарным газом госпитализирован.

К ликвидации пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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