В Курске из квартир сирот украли газовое оборудование

8 Апр 2020 2020-04-08T09:56:06+03:00

Парень с девушкой демонтировали все, что было можно, и продали через интернет

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Прокурор Курского района направил в суд уголовное дело против двух жителей Курска. Они обвиняются по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

25-летняя девушка и ее 22-летний знакомый жили в квартире одного из домов, построенных и предоставленных по социальной программе детям-сиротам в деревне Кутепова Курского района. Зная о том, что в соседнем доме пустуют некоторые жилые помещения, молодые люди проникли в эти квартиры и украли установленное там оборудование: газовые котлы и плиты, радиаторы отопления, сантехнику.

Похищенное имущество они продали по объявлению, которое разместили в сети Интернет.

- В результате ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора и контроля за капитальным ремонтом и строительством объектов социального обеспечения при комитете социального обеспечения Курской области» и администрации Курского района причинен ущерб в 80 тысяч рублей, - сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU