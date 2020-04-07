Курян обеспечат местными овощами

7 Апр 2020 2020-04-07T18:55:37+03:00

В этом году планируется вырастить около 500 тысяч тонн картофеля

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Как сообщили в комитете АПК Курской области, в торговых сетях области продаются картофель и овощи в основном местного производства. В прошлом году в хозяйствах региона выращено свыше 465 тысяч тонн картофеля. В этом году в Курской области планируется вырастить около 500 тысяч тонн картофеля, а площадь под эту культуру увеличить с 1860 до 1880 гектаров.

Полностью обеспечены куряне морковью, свеклой, луком и другими овощами. В 2019 году было собрано 99 тысяч тонн овощной продукции. В 2020 году посевные площади овощей открытого грунта планируется расширить с 490 до 520 гектаров и вырастить более 100 тысяч тонн овощей.

В области работают семь картофелехранилищ общей мощностью 85,2 тысяч тонн; четыре овощехранилища на 3,4 тысяч тонн; семь плодохранилищ на 12,8 тысяч тонн. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительно плодохранилище ООО «Зоринский сад» Обоянского района на 5 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU