2020-04-07T18:20:24+03:00
Недвижимость

В Курской области начали отключать отопление

Детские сады, где функционируют дежурные группы, пока останутся отапливаемыми
Яна ШЕЛЕСТ
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7 апреля в Курске начали отключать отопление и в Курске7 апреля в Курске начали отключать отопление и в КурскеФото: Из архива "КП"
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Поэтапное отключение жилищного фонда от отопления начнется тогда, когда средняя температура наружного воздуха в течение пяти суток составит +8 градусов, сообщили в областной администрации.

Однако уже сегодня в муниципальных образованиях региона начали отключать теплоснабжение в школах, детских садах и учреждениях культуры. Из-за введенного в области режима самоизоляции людей в них нет. Детские сады, где функционируют дежурные группы, пока останутся отапливаемыми.

7 апреля в Курске начали отключать отопление и в Курске. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал Виктор Карамышев. Исключение составляют те объекты, где пребывают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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