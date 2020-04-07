В Курской области начали отключать отопление

7 Апр 2020 2020-04-07T18:20:24+03:00

7 апреля в Курске начали отключать отопление и в Курске Фото: Из архива "КП"

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Поэтапное отключение жилищного фонда от отопления начнется тогда, когда средняя температура наружного воздуха в течение пяти суток составит +8 градусов, сообщили в областной администрации.

Однако уже сегодня в муниципальных образованиях региона начали отключать теплоснабжение в школах, детских садах и учреждениях культуры. Из-за введенного в области режима самоизоляции людей в них нет. Детские сады, где функционируют дежурные группы, пока останутся отапливаемыми.

7 апреля в Курске начали отключать отопление и в Курске. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал Виктор Карамышев. Исключение составляют те объекты, где пребывают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU