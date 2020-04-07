В Курской области начали отключать отопление
Поэтапное отключение жилищного фонда от отопления начнется тогда, когда средняя температура наружного воздуха в течение пяти суток составит +8 градусов, сообщили в областной администрации.
Однако уже сегодня в муниципальных образованиях региона начали отключать теплоснабжение в школах, детских садах и учреждениях культуры. Из-за введенного в области режима самоизоляции людей в них нет. Детские сады, где функционируют дежурные группы, пока останутся отапливаемыми.
7 апреля в Курске начали отключать отопление и в Курске. Распоряжение о частичном завершении отопительного сезона подписал Виктор Карамышев. Исключение составляют те объекты, где пребывают люди.
ИСТОЧНИК KP.RU