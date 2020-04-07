Курские улицы готовят к озеленению
На клумбах обновляют грунт
Цветочное оформление начнут с улицы ЛенинаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С наступлением хорошей погоды в Курске подрядные организации начали подготовительные работы перед озеленением улиц.
В цветниках заменяют грунт, который в городских условиях подвергается негативным воздействиям, его плодородность снижается.
Грунт обновят в подавляющем большинстве городских клумб. Цветочное оформление начнут с улицы Ленина. Работы планируют завершить к 1 Мая.
ИСТОЧНИК KP.RU