В Курской области потеплеет до 19 градусов

7 Апр 2020 2020-04-07T15:31:07+03:00

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В вечера 7 апреля и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный 6-11, утром и днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ºС тепла, днем поднимется до +14…+19 ºС.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU