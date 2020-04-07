В Курской области потеплеет до 19 градусов
В вечера 7 апреля и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный 6-11, утром и днем с переходом на северо-западный 8-13, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 ºС тепла, днем поднимется до +14…+19 ºС.
Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU