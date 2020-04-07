Спектакль "Голодранцы и аристократы" в Курском театре драмы: прямая онлайн-трансляция

7 Апр 2020 2020-04-07T14:04:04+03:00

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Прямая онлайн-трансляция спектакля «Голодранцы и аристократы» состоится 7 апреля 2020 года и будет показана бесплатно. Курский драмтеатр предлагает посмотреть онлайн-трансляцию спектакля «Голодранцы и аристократы» по пьесе Эдуардо Скарпетты. Показ начнется сегодня в 20:00 в официальной группе «Курский драмтеатр» в соцсети «ВКонтакте».

Также Курская государственная филармония приглашает на трансляцию «Виртуального абонемента».

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Напомним, Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU