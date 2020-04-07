2020-04-07T13:16:01+03:00
Деловой Курск

В Курской области пытаются предотвратить гибель пчел

Специалисты прокомментировали жалобы пчеловодов на массовую гибель пчел
Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области зарегистрировано более 3 тысяч пасекВ Курской области зарегистрировано более 3 тысяч пасекФото: Светлана ВОЛКОВА
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В преддверии нового сезона медосбора комитет АПК области проводит разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями и пчеловодами по недопущению гибели пчел в этом году.

Председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев и начальник Управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев побывали на пасеке фермера Сергея Иванова в Обоянском районе.

В прошлом году после обработки полей ядохимикатами здесь погибло 40 пчелосемей. В сейчас они восстановлены.

- Пчелосемьи пришлось утеплять, подкармливать, а также покупать новые, чтобы заново восстановить пасеку. Выплаченная компенсация из регионального бюджета очень помогла: сейчас у нас 85 пчелосемей, - рассказал Сергей Иванов.

- В Курской области зарегистрировано более трех тысяч пасек. На основе информации районных обществ пчеловодов создан реестр пчеловодов. В хозяйствах всех категорий региона содержится более 25 тысяч пчелосемей.

Совместно с областным обществом пчеловодов разработана памятка, где содержится информация о грамотном проведении сбора меда. Изложенные в ней рекомендации опубликованы на сайте комитета АПК в разделе «Пчеловодство»; их необходимо соблюдать как сельхозтоваропроизводителям, так и пчеловодам. На сайте также хорошо формируется интерактивная карта размещения пасек», - отметил председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев.

Пчеловоды региона проинформированы о необходимости паспортизации пасек, своевременном исследовании пчел на вирусные и инфекционные заболевания, заверили власти.

Специалисты прокомментировали жалобы пчеловодов Обоянского района на массовую гибель пчел. Сотрудники местной ветеринарной службы комиссионно отобрали материл, который исследовали в Курской областной ветеринарной лаборатории.

Сергей Турнаев подчеркнул, что препаратов, содержащих фосфорорганические вещества, не обнаружено. Было выявлено паразитарное заболевание – нозематоз. Оно сопровождается расстройством пищеварения у пчел, ослаблением и гибелью пчелиных семей.

Иван Музалев сказал, что никаких обработок фосфорорганическими препаратами не проводилось, поля по некоторым культурам только готовятся к посевам. Слухи о том, что пчелы были протравлены, являются поэтому недостоверными; к тому же жалобы поступали с тех пасек, рядом с которыми в радиусе 15-20 километров полей нет, заверяют в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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