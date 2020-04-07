Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: курянам доставят пенсию раньше срока

7 Апр 2020 2020-04-07T11:46:58+03:00

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Отделение ПФР по Курской области сообщает, что доставка пенсий и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда РФ организациями почтовой связи за доставочный период с 9 по 20 число будет произведена с 6 по 11 апреля 2020 года с учетом режима работы отделений почтовой связи.

О порядке выплаты пенсий за май 2020 года будет сообщено дополнительно.

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU