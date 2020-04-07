2020-04-07T11:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: Старовойт предложил открыть салоны красоты и парикмахерские

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020
Светлана ВОЛКОВА
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- Самозанятым сейчас негде зарабатывать деньги, – объяснил свое предложение глава региона- Самозанятым сейчас негде зарабатывать деньги, – объяснил свое предложение глава регионаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор региона Роман Старовойт подписал постановление, согласно которому свою деятельность в нерабочие дни продолжат строительные организации, обрабатывающие производства и предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обозначенные федеральным центром.

При этом глава региона предложил рассмотреть возможность дальнейшего расширения списка компаний, которые могут возобновить свою деятельность в нерабочие дни.

- Необходимо обсудить вариант открытия салонов красоты и парикмахерских, если их работа будет организована правильно и безопасно. Мне пишут в соцсети, что самозанятым сейчас негде зарабатывать деньги, – отметил глава региона. - Понять сроки принятия такого решения, мы сможем только после анализа складывающейся обстановки.

Также губернатор предложил открыть доступ в городские парки.

Руководство регионального Роспотребнадзора рекомендовало воздержаться от спешки в этом вопросе. С позицией главного государственного санитарного врача Курской области согласились и все остальные участники оперативного штаба.

К рассмотрению этого вопроса вернутся примерно через неделю.

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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