Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в больнице с признаками ОРВИ и пневмониями - 68 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T10:55:34+03:00

Выросло число пациентов с пневмонией и ОРВИ на изоляции Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 7 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 218 человек, подвергнутых изоляции.

Карантин снят с 835 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 68 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями.

В настоящее время в учреждении также четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сказали в администрации региона.

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU