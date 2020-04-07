Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в регионе уже сделано 3752 теста на вирус

7 Апр 2020 2020-04-07T09:45:13+03:00

В регионе хотят проводить до 500 тестов в день Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила об усилении работы лаборатории кожно-венерологического диспансера.

- После мобилизации диагностического оборудования, имеющегося на базе других лечебных учреждений, она может проводить 500 исследований в день. Всего уже сделано 3752 теста на коронавирус, - сообщила замгубернатора.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU