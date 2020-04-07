Режим самоизоляции в Курске: малоимущим раздадут 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов

7 Апр 2020 2020-04-07T09:30:53+03:00

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Курская область получила 10 млн рублей, на которые планируется приобрести порядка 20 тысяч продуктовых наборов. В каждый входят несколько видов круп, пшеничная мука, макароны, растительное масло, сахар и соль, черный чай, овощные консервы, хозяйственное и туалетное мыло, спички - на общую сумму 500 рублей. Набор доставят нуждающимся в качестве единовременной поддержки, сообщили в администрации региона.

- Уже 7 апреля будут готовы около 400 наборов. В первую очередь отправим в Фатежский, Пристенский и Тимский районы, а также Курск, - сообщил Александр Крылов, первый заместитель руководителя администрации губернатора Курской области.

Для этого администрация Курской области предоставит 42 автомобиля.

Между тем в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU