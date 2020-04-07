2020-04-07T08:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка бесплатных лекарств в Курске в период самоизоляции: заказ можно оформить через горячую линию

Доставка бесплатных лекарств в Курске в период самоизоляции
Светлана ВОЛКОВА
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Пожилые куряне могут заказать продукты и лекарства на домПожилые куряне могут заказать продукты и лекарства на домФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске действует волонтерский штаб акции #Мывместе. Сейчас в регионе зарегистрировано 256 добровольцев. Они помогают в доставке предметов первой необходимости пожилым людям и маломобильным курянам.

- Заявки на оказание помощи передают через горячую линию акции #Мывместе 8800 200- 3411 или через мобильное приложение «ОНФ. Помощь». Более 200 просьб на покупку продуктов и медикаментов, оплату услуг ЖКХ уже выполнены, - говорит руководитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Шумаков.

Безопасность для заявителей и волонтеров обеспечивается с помощью пароля-номера.

- Волонтер приходит в штаб, берет маски, перчатки, антисептики, измеряет температуру. Обрабатывает заявки, приходящие с горячей линии. У каждой есть идентификационный номер. Волонтер берет просьбу в обработку и связывается с человеком, уточняя детали, - рассказала доброволец Дарья Барсова.

Между тем, куряне присоединились к челленджу #изоизоляция, который запустили по всей стране в соцсетях. Пользователи с помощью подручных предметов стараются в домашних условиях воспроизвести известные картины.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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