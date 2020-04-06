2020-04-06T14:22:47+03:00
Происшествия

Присяжные дали курянину девять лет колонии за убийство

Трагедия произошла более года назад
Ольга ДАНИЛОВА
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Молодой человек проведет девять лет в колонии, если не обжалует приговорМолодой человек проведет девять лет в колонии, если не обжалует приговорФото: Из архива КП.
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Октябрьский районный суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело против 24-летнего курянина, который признан виновным в убийстве.

- Вечером 24 февраля 2019 года молодой человек приехал на площадь перед сельским Домом культуры для выяснения отношений со знакомым. Между ними произошла ссора, переросшая в драку. Во время борьбы мужчина достал принесенный с собой нож и стал им бить противника. Мужчина от полученных травм скончался, - рассказали в прокуратуре.

Суд дал жителю Октябрьского района девять лет колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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