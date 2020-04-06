Присяжные дали курянину девять лет колонии за убийство
Октябрьский районный суд с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело против 24-летнего курянина, который признан виновным в убийстве.
- Вечером 24 февраля 2019 года молодой человек приехал на площадь перед сельским Домом культуры для выяснения отношений со знакомым. Между ними произошла ссора, переросшая в драку. Во время борьбы мужчина достал принесенный с собой нож и стал им бить противника. Мужчина от полученных травм скончался, - рассказали в прокуратуре.
Суд дал жителю Октябрьского района девять лет колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU