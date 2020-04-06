2020-04-06T12:51:47+03:00
Деловой Курск

Курский Региональный центр компетенций набирает специалистов

Отбор кандидатов будет осуществляться экспертами Федерального центра
Светлана ВОЛКОВА
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Центр создается по заключению с МинэкономразвитияЦентр создается по заключению с МинэкономразвитияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курская область в 2020 году входит в состав участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». По соглашению, заключенному с Министерством экономического развития, в Курской области создается Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Для организации работы РЦК проводится отбор специалистов на следующие вакансии: руководитель центра, а также руководители проектов по направлениям «Оптимизация потоков и процессов», «Декомпозиция целей», «Управление программой» и «Коммуникации и управление изменениями».

Отбор кандидатов будет осуществляться экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. На его же базе выбранные специалисты в течение девяти месяцев будут проходить обучение.

Информацию о требованиях к кандидатам, необходимые для заполнения документы можно найти на официальном сайте Администрации Курской области в разделе «Проектная деятельность в Курской области»

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=2105&mat_id=101398

Подробную информацию о РЦК можно получить по телефону:

8 (4712) 70-71-15, по электронной почте: proekt.econom@rkursk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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