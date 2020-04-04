2020-04-04T10:45:05+03:00
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

С 6 по 30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику
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Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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