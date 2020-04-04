2020-04-04T09:56:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Курске в период самоизоляции: куряне "группы риска" могут оформить больничный

Можно ли ездить на работу в Курске в период самоизоляции
Светлана ВОЛКОВА
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Куряне из группы риска могут оформить больничныйКуряне из группы риска могут оформить больничныйФото: Светлана ВОЛКОВА
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Со следующей недели работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности за период с 6 по 19 апреля.

Назначение пособия в связи с карантином не потребует от курян заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет напрямую из средств фонда социального страхования.

В Курском региональном отделении Фонда социального страхования РФ пояснили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100-процентном размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия.

Выплата будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 6 апреля школы Курской области приступают к дистанционному обучению. И дети, и учителя останутся дома. Будут использоваться такие образовательные платформы, как «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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