Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: запретительные меры продлили до 30 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T09:48:38+03:00

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Губернатор Курской области в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями Президента России внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности» .

Принято решение продлить срок введенных ранее ограничений до 30 апреля. Это касается приостановки работы объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости; список таких товаров утвержден Правительством Российской Федерации.

До 30 апреля также будут закрыты салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и иные учреждения, в которых оказываются подобные услуги, места общественного питания.

Запрет теперь распространяется и на работу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок. Проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности отменяется по 30 апреля.

Теперь жители региона обязаны соблюдать режим самоизоляции также до 30 апреля и покидать место проживания только в самых необходимых случаях – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Как было и ранее, это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена. Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов и работу других ведомств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

До 30 апреля сокращается количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Автобусы между населенными пунктами будут курсировать только с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

До 30 апреля гражданам рекомендуют воздержаться от посещения парка «Боева дача» и религиозных служб.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 6 апреля школы Курской области приступают к дистанционному обучению. И дети, и учителя останутся дома. Будут использоваться такие образовательные платформы, как «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU