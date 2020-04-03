2020-04-03T20:08:41+03:00
Происшествия

55-летняя курянка организовала в квартире наркопритон

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Наркопритон просуществовал несколько месяцевНаркопритон просуществовал несколько месяцевФото: Из архива "КП"
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Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области пресекли деятельность наркопритона. Его в собственной квартире организовала 55-летняя жительница города Курчатова. Женщина страдала от наркозависимости, поэтому ради дозы пошла на преступление.

В жилище собирались знакомые хозяйки. Вместе они изготавливали и употребляли наркотические вещества. Наркопритон просуществовал несколько месяцев и был ликвидирован наркополицейскими.

Задержанная дала признательные показания. По факту содержания наркопритона возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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