55-летняя курянка организовала в квартире наркопритон

3 Апр 2020 2020-04-03T20:08:41+03:00

Наркопритон просуществовал несколько месяцев Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области пресекли деятельность наркопритона. Его в собственной квартире организовала 55-летняя жительница города Курчатова. Женщина страдала от наркозависимости, поэтому ради дозы пошла на преступление.

В жилище собирались знакомые хозяйки. Вместе они изготавливали и употребляли наркотические вещества. Наркопритон просуществовал несколько месяцев и был ликвидирован наркополицейскими.

Задержанная дала признательные показания. По факту содержания наркопритона возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU