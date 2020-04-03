55-летняя курянка организовала в квартире наркопритон
Возбуждено уголовное дело
Наркопритон просуществовал несколько месяцевФото: Из архива "КП"
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Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области пресекли деятельность наркопритона. Его в собственной квартире организовала 55-летняя жительница города Курчатова. Женщина страдала от наркозависимости, поэтому ради дозы пошла на преступление.
В жилище собирались знакомые хозяйки. Вместе они изготавливали и употребляли наркотические вещества. Наркопритон просуществовал несколько месяцев и был ликвидирован наркополицейскими.
Задержанная дала признательные показания. По факту содержания наркопритона возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU