2020-04-03T19:28:56+03:00
Общество

Юная курянка выиграла студенческую олимпиаду

Девушка учится в Санкт-Петербурге
Яна ШЕЛЕСТ
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В следующем году студентка тоже планирует попытать удачу в олимпиадеВ следующем году студентка тоже планирует попытать удачу в олимпиаде
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Уроженка Железногорска Анна Чеусова стала победителем Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» по направлению «Автомобилестроение». Она учится в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

«Выполнять задания олимпиады было очень интересно. В итоге настолько увлеклась, что едва успела записать все свои наработки за четыре часа. В вузе я изучаю машиностроение, и при решении заданий олимпиады помогли знания, полученные на занятиях; такие задания было проще решить хотя бы частично», - рассказала Анна.

В следующем году студентка тоже планирует попытать удачу в олимпиаде «Я - профессионал» по направлениям «Автомобилестроение», «Машиностроение» и «Робототехника»

ИСТОЧНИК KP.RU

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