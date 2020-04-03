В Курске подросток угнал автомобиль

3 Апр 2020 2020-04-03T16:54:43+03:00

На чужой машине подростки за ночь объехали весь город, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПС Фото: Из архива "КП"

С друзьями он объехал на нем весь город

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Курские полицейские задержали подростка, который угнал чужой автомобиль. Хозяин оставил машину на стройплощадке на улице Бочарова с приоткрытым окном и ключами в замке зажигания.

Парень, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение угонов, около десяти вечера воспользовался ситуацией. Покататься по городу он пригласил друзей, рассказав, что машину ему подарили родственники.

На чужой машине подростки за ночь объехали весь город, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU