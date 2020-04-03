2020-04-03T16:54:43+03:00
Происшествия

В Курске подросток угнал автомобиль

С друзьями он объехал на нем весь город
Яна ШЕЛЕСТ
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На чужой машине подростки за ночь объехали весь город, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПСНа чужой машине подростки за ночь объехали весь город, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПСФото: Из архива "КП"
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Курские полицейские задержали подростка, который угнал чужой автомобиль. Хозяин оставил машину на стройплощадке на улице Бочарова с приоткрытым окном и ключами в замке зажигания.

Парень, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение угонов, около десяти вечера воспользовался ситуацией. Покататься по городу он пригласил друзей, рассказав, что машину ему подарили родственники.

На чужой машине подростки за ночь объехали весь город, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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