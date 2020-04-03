Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: сотрудники полиции останавливают автомобилистов

3 Апр 2020 2020-04-03T16:22:38+03:00

Пока по Курску можно передвигаться на своем автомобиле, хотя это крайне не рекомендуется Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Сразу в нескольких частях Курска сотрудники полиции развернули рейды по проверке автомобилистов. В частности, останавливают водителей на проспекте Победы и Кировском мосту. Здесь уже образовались внушительные пробки.

Массово проводятся разъяснительные беседы и с пешеходами – полиция рекомендует соблюдать всеобщий режим самоизоляции в Курске. Мероприятия по разъяснительной работе будут проводиться с 15:00 до 17:00.

Напоминаем, в регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска, но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

Пока по Курску можно передвигаться на своем автомобиле, хотя это крайне не рекомендуется. Если кто хочет самоизолироваться на даче, то никто этому препятствовать не будет. Ну лучше выезжать из дома только в случае острой необходимости.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске составляет четыре человека. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU