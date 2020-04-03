В Курской области за сутки произошло 60 пожаров

3 Апр 2020 2020-04-03T15:41:53+03:00

Спасатели напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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На территории Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Он был введен с 27 марта из-за осложнения обстановки в регионе, связанной с палами сухой травы.

За минувшие сутки произошло 60 пожаров, из них 42 раза пожарные выезжали на горение травы. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Курском, Курчатовском, Солнцевском районах и в самом Курске. Жилые дома и хозпостройки не пострадали.

В Щигровском, Курском и Горшеченском районах в тушении пожаров принимали участие лесопожарные формирования. Благодаря оперативности всех служб распространения огня не произошло.

Практически во всех случаях виновником пожаров становится человек. Куряне продолжают выжигать сухую растительность без соблюдения простейших требований пожарной безопасности, а также не учитывая погодные условия и тот факт, что в регионе введен полный запрет на разведение открытого огня.

Сотрудники надзорных органов за прошедшие сутки составили три административных материала, один протокол - администрация Поныровского района.

Спасатели напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф. В условиях особого противопожарного режима составляет:

- на граждан – от 2000 до 4000 рублей:

- на должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- на юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU