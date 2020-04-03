2020-04-03T14:41:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: мошенники наживаются на коронавирусе

Мошенники предлагают буклеты о коронавирусе
Светлана ВОЛКОВА
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Деньги за буклеты предложили перевести на счетДеньги за буклеты предложили перевести на счетФото: Из архива КП.
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Полиция предупреждает – ситуацией с пандемией коронавируса могут воспользоваться как нечистые на руку дельцы, так и мошенники. Нельзя безоговорочно воспринимать информацию, появляющуюся в сети интернет, мессенжерах и социальных сетях. Достоверные данные можно получить исключительно из официальных источников. Также полицейские рекомендуют не доверять людям, которые пытаются заработать на волне беспокойства.

В УМВД России по Курску обратилась провизор одной из курских аптек. Женщина сообщила, что ей позвонили неизвестные и предложили приобрести партию буклетов о борьбе с короновирусом. Деньги за печатную продукцию предложили перевести дистанционно. Провизор отказалась от подозрительного предложения и сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время по этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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