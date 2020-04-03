Под Курском на пожилую самогонщицу завели уголовное дело
СК передал в суд уголовное дело против 74-летней женщины, обвиняемой в покушении на дачу взятки.
По версии следствия 24 февраля примерно в 14 часов 20 минут пенсионерка, не желая быть привлеченной к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ - «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам», в комнате своего дома, расположенного в одной из деревень Медвенского района, передала старшему участковому уполномоченному полиции в качестве взятки 14 000 рублей.
- Деньги полагались за не привлечение к административной ответственности. Однако полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть отделения МВД России по Медвенскому району, - сообщили в СК.
Теперь женщину будут судить по уголовной статье.
ИСТОЧНИК KP.RU