Под Курском на пожилую самогонщицу завели уголовное дело

3 Апр 2020 2020-04-03T13:18:59+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 74-летней женщины, обвиняемой в покушении на дачу взятки.

По версии следствия 24 февраля примерно в 14 часов 20 минут пенсионерка, не желая быть привлеченной к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ - «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим лицам», в комнате своего дома, расположенного в одной из деревень Медвенского района, передала старшему участковому уполномоченному полиции в качестве взятки 14 000 рублей.

- Деньги полагались за не привлечение к административной ответственности. Однако полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть отделения МВД России по Медвенскому району, - сообщили в СК.

Теперь женщину будут судить по уголовной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU