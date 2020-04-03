Курянина осудили за поджег и вымогательство

3 Апр 2020 2020-04-03T13:05:19+03:00

Курянину дали пять лет Фото: Из архива КП.

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Ленинский районный суд вынес приговор жителю Курска, который признан виновным по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия и уничтожения имущества), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Мужчина арендовал жилой дом у знакомого. Из-за конфликта с собственником жилья мужчина решил отомстить ему. Для этого он, используя бензин, поджег мебель и бытовую технику, установленную в комнатах дома. В результате пожара причинен ущерб на сумму более 2 млн. рублей.

После этого поджигатель в телефонном разговоре потребовал передать ему 50 тысяч рублей, угрожая в противном случае взорвать дом, в котором проживает мать собеседника.

Дебошира остановили сотрудники полиции.

Суд дал ему пять лет исправительной колонии строгого режима. С подсудимого взыскана сумма причиненного ущерба, добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU