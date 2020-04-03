Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: ограничения на въезд в Курчатов не повлияют на работу АЭС

3 Апр 2020 2020-04-03T13:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

- Атомная станция, как критически важный объект жизнеобеспечения населения региона, продолжает свою работу в непрерывном режиме. При этом выполняются предупреждающие меры по обеспечению безопасности персонала.

На предприятии минимизировано количество сотрудников, находящихся на рабочих местах; более 50% персонала трудятся дистанционно или оформили отпуска вне графика.

Осуществляется сплошной тепловизионный контроль персонала при прохождении в охраняемый периметр предприятия. В медицинских пунктах Курской АЭС установлены дополнительный контроль за состоянием здоровья оперативного персонала, дежурство врача для обращения работников.

Силами Курской АЭС организовано производство дезинфицирующего препарата. Для этого приобретена установка производительностью 120 литров в час. «Курская АЭС-Сервис» занимается пошивом защитных марлевых повязок для нужд персонала предприятия.

На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Курчатове нет.

Въезд в Курчатов и Железногорск ограничен с 3 апреля.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

КП уже сообщала, что в Курске подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU