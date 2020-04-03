Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: спасатели дезинфицируют всю спецтехнику

3 Апр 2020 2020-04-03T12:20:54+03:00

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В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой ежедневно перед заступлением на дежурство вся пожарно-спасательная техника подразделений Курской области проходит дезинфекцию. Обработка проводится специальным обеззараживающим раствором.

Серьезное внимание при дезинфекции автомобиля уделяется салону: обработке места водителя, руля, рычагов переключателей и трансмиссии, рассказали в МЧС.

Проводится и общая дезинфекция транспорта. Автомобиль промывается активной пеной, которая за счет своей структуры обеззараживает детали кузова машины. После мойки дополнительно протираются антисептиком наружные дверные ручки. Перед посадкой в автомобиль спасатели дезинфицируют руки. В обязательном порядке проветривается салон.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

КП уже сообщала, что в Курске подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU