2020-04-03T12:15:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как определить риск заражения

С помощью онлайн-программы «Стоп коронавирус» на основе мобильного приложения «Здоровье.ру» можно пройти тест
Ольга ДАНИЛОВА
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Проверить себя на риск заражения можно через приложениеПроверить себя на риск заражения можно через приложениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В России создано мобильное приложение для определения риска заражения коронавирусом. Оно разработано ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

С помощью онлайн-программы «Стоп коронавирус» на основе мобильного приложения «Здоровье.ру» можно пройти тест, который оценит риск заражения инфекцией, получить персональные рекомендации о необходимости обращения за медицинской помощью.

Доступен также образовательный курс, с помощью которого пользователь сможет узнать о необходимых профилактических мерах, научиться выполнять упражнения для снижения тревоги и страха.

Приложение является бесплатным.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске выросло. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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