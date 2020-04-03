Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как определить риск заражения
В России создано мобильное приложение для определения риска заражения коронавирусом. Оно разработано ведущими врачами Петербурга при поддержке Минздрава РФ, Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.
С помощью онлайн-программы «Стоп коронавирус» на основе мобильного приложения «Здоровье.ру» можно пройти тест, который оценит риск заражения инфекцией, получить персональные рекомендации о необходимости обращения за медицинской помощью.
Доступен также образовательный курс, с помощью которого пользователь сможет узнать о необходимых профилактических мерах, научиться выполнять упражнения для снижения тревоги и страха.
Приложение является бесплатным.
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске выросло. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU