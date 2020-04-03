Карантин в Курске из-за коронавируса: изолированы 26 медиков, контактировавших с больной

3 Апр 2020 2020-04-03T10:59:28+03:00

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КП уже сообщала, что в Курске подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом.

Новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице. - Пациентка страдает тяжелой сердечно-сосудистой патологией. В результате исследований, у нее была обнаружена пневмония и, согласно требованиям, был сделан забор анализа на коронавирусную инфекцию. Его результат оказался сомнительным. В лаборатории Москвы подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в администрации региона.

Установлен круг общения женщины, 26 специалистов областной больницы, сотрудники скорой помощи, которые доставляли женщину в медучреждение, находятся на карантине. Их первичные результаты на коронавирус – отрицательные. В облбольнице, где лежала больная, проведена полная дезинфекция, заверили в администрации.

Все, с кем пациентка общалась до госпитализации, также на карантине, их анализы в работе.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU