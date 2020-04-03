Под Курском экс-начальника почты обвиняют в краже 131 тысячи рублей
Прокуратура Медвенского района направила в суд уголовное дело против 44-летней местной жительницы, которую обвиняет по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения).
Как считает следствие, женщина работала в должности начальника одного из отделений почтовой связи. В течение трех лет она, используя служебное положение, воровала деньги, которые поступали в отделение почтовой связи от продажи газет, предметов бытовой химии, кондитерских изделий, марок, конвертов и других товарно-материальных ценностей.
Недостача была установлена во время ревизии. Общая сумма похищенного составила 131 тысячу рублей, сообщили в прокуратуре.
В ходе предварительного расследования ущерб возмещен.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU