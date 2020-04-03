2020-04-03T09:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: мэрия пообещала контролировать дезинфекцию подъездов

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Дезинфекцию многоэтажек мэрия пообещала взять на контрольДезинфекцию многоэтажек мэрия пообещала взять на контрольФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска и городской инспекции ЖКХ провели проверку дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов и детских площадок.

- Пристальное внимание участники рейда уделили работе управляющей компании, которая обслуживает многоквартирные дома №№ 32 и 34 по улице Орловской. В качестве санитарной обработки мест общего пользования в этих домах, а также детских площадок на придомовой территории усомнились пользователи соцсетей. В присутствии рабочей группы сотрудники УК провели дезинфекцию детских игровых комплексов, скамеек, ручек входных дверей в подъезды, лифтовых кабин, поручней, почтовых ящиков, - сообщили в администрации Курска.

- В подъездах необходимо разместить журналы дезинфекции и контролировать санитарную обработку мест общего пользования, - поручил глава Курска.

Также была проконтролирована работа управляющих компаний ООО «УК «НАРОДНАЯ», ООО «ЖЭУ Волокно», УК «Сейм», ООО «ГУК №1», ООО УК «Развитие», ООО УК «Партнер», ООО УК «Эксперт». Дезинфекция подъездов и придомовых территорий проведена по трем десятков адресов.

Такие рейды будут проводиться регулярно, пообещали чиновники.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Работающим курянам выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%, усилена его дезинфекция.

С 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Из-за коронавируса сокращено количество авиарейсов в Москву.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Дезинфекции подвергаются детские площадки, остановки, дворы и подъезды, контейнерные площадки и пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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