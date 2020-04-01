2020-04-01T12:49:28+03:00
Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» - серебряные призеры Чемпионата России

Из-за коронавируса места распределили по итогам «регулярки»
Ольга ДАНИЛОВА
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По итогам прошлого чемпионата страны куряне так же завоевали серебряные медалиПо итогам прошлого чемпионата страны куряне так же завоевали серебряные медалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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На заседании исполнительного комитета Российской федерации баскетбола внесены изменения в регламент чемпионата страны по баскетболу сезона-2019/20.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в Премьер-лиге, распределив места по итогам «регулярки».

Чемпионом России среди женщин стал баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга, второе место у курского «Динамо», третье – у «Надежды» из Оренбурга.

По итогам прошлого чемпионата страны куряне так же завоевали серебряные медали, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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