Баскетболистки курского «Динамо» - серебряные призеры Чемпионата России
Из-за коронавируса места распределили по итогам «регулярки»
По итогам прошлого чемпионата страны куряне так же завоевали серебряные медалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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На заседании исполнительного комитета Российской федерации баскетбола внесены изменения в регламент чемпионата страны по баскетболу сезона-2019/20.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было принято решение завершить сезон в Премьер-лиге, распределив места по итогам «регулярки».
Чемпионом России среди женщин стал баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга, второе место у курского «Динамо», третье – у «Надежды» из Оренбурга.
По итогам прошлого чемпионата страны куряне так же завоевали серебряные медали, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU