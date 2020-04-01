Коронавирус в Курске, новости на 1 апреля 2020 года: число курян, находящихся под наблюдением по коронавирусу резко выросло

1 Апр 2020 2020-04-01T11:35:20+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 1 апреля 2020 года

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 7:30 1 апреля в Курской области под медицинским наблюдением находятся 511 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Карантин снят с 285 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находится 41 пациент с ОРВИ и три человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.

- Все пациенты под наблюдением медицинского персонала, им оказывается необходимая помощь, - сказали в администрации региона.

Общероссийский народный фронт запустил горячую линию для людей старше 60 лет, а также маломобильных граждан в связи с пандемией коронавируса COVID-2019. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

Как «КП» сообщала ранее, в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. Больные находятся на лечении в Семашко.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU