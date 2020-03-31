2020-03-31T21:21:46+03:00
Общество

В Курске отключат архитектурную подсветку зданий

В режиме самоизоляции необходимости в ней нет
Яна ШЕЛЕСТ
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Введенный режим самоизоляции предполагает отсутствие людей на улицахВведенный режим самоизоляции предполагает отсутствие людей на улицахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске временно отключат архитектурную подсветку зданий. Распоряжение подписал губернатор Курской области Роман Старовойт. Введенный режим самоизоляции предполагает отсутствие людей на улицах, поэтому необходимости в подсветке нет. Эта мера позволит сэкономить бюджетные деньги и средства предприятий, что особенно важно в сегодняшних условиях.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

Напоминаем, что в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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