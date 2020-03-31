2020-03-31T20:41:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Мобильный комплекс по обследованию курян на коронавирус прекратил работу

За неделю медработники взяли анализы у 420 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Тестирование проводилось по предварительной записи. В очереди осталось еще 120 человекТестирование проводилось по предварительной записи. В очереди осталось еще 120 человекФото: Из архива "КП"
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В связи с внесенными изменениями в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» мобильный комплекс для исследования здоровых курян на коронавирусную инфекцию прекратил работу.

За семь дней медработники обследовали 420 человек. Тестирование проводилось по предварительной записи. В очереди осталось еще 120 человек. Для забора анализа специалисты придут к ним домой. Результаты будут также направлены по электронной почте.

С 1 апреля здоровые куряне, желающие пройти исследование на новую коронавирусную инфекцию, смогут это сделать в поликлинике по месту жительства в специальных пунктах для забора анализов. Предварительная запись ведется по телефону горячей линии: 8 (4712) 51-17-62 и многоканальному номеру: 8 (4712) 34-94-00 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Для окончательного подтверждения первично положительного результата, установленного лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области", все анализы направляются в Москву.

Напоминаем, что в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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