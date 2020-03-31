В Курске начался ямочный ремонт
В Курске начался ямочный ремонт дорог. В этом году планируются работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 40 тысяч квадратных метров. Ремонт же литой асфальтобетонной смесью на площади 1323 квадратных метров завершен в полном объеме.
19 марта дорожники приступили к ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улицам Ленина, Перекальского и Ломоносова. На опустевших городских дорогах они работают даже в дневные часы.
Подрядчики также ведут подготовительные работы по ул. К. Маркса и продолжают укладывать асфальтобетон по улицам Ломоносова и Перекальского.
ИСТОЧНИК KP.RU