2020-03-31T19:37:45+03:00
Экономика

В Курске начался ямочный ремонт

На опустевших дорогах рабочие работают даже днем
Яна ШЕЛЕСТ
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На опустевших дорогах рабочие работают даже днемНа опустевших дорогах рабочие работают даже днемФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске начался ямочный ремонт дорог. В этом году планируются работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 40 тысяч квадратных метров. Ремонт же литой асфальтобетонной смесью на площади 1323 квадратных метров завершен в полном объеме.

19 марта дорожники приступили к ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью по улицам Ленина, Перекальского и Ломоносова. На опустевших городских дорогах они работают даже в дневные часы.

Подрядчики также ведут подготовительные работы по ул. К. Маркса и продолжают укладывать асфальтобетон по улицам Ломоносова и Перекальского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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