2020-03-31T19:11:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка бесплатных лекарств в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

Рассказываем подробно о том, как оформить доставку лекарств льготникам в период самоизоляции
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Препараты могут получить ваши родственники или волонтерыПрепараты могут получить ваши родственники или волонтерыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Если вам понадобился льготный препарат во время самоизоляции, то нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники или в колл-центр и заявить об этом. Информацию передадут вашему терапевту, который занимается выпиской льготных лекарств. Препараты могут получить ваши родственники или волонтеры, которые доставят их прямо домой. Весь процесс от оформления до доставки занимает до двух дней.

На сайте первой поликлиники висит объявление: «Уважаемые пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение. В поликлинике организована дистанционная выписка электронных рецептов на лекарственные препараты для граждан старше 60 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другими заболеваниями. Для выписки рецептов на лекарственные препараты и доставки их на дом волонтерами-медиками, просим обратиться в поликлинику по телефонам – (4712) 22-33-00; (4712)70-27-78; (4712)70-27-80».

Общероссийский народный фронт запустил горячую линию для людей старше 60 лет, а также маломобильных граждан в связи с пандемией коронавируса COVID-2019. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

Как «КП» сообщала ранее, в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. Больные находятся на лечении в Семашко.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске отключат архитектурную подсветку зданий
Мобильный комплекс по обследованию курян на коронавирус прекратил работу
51-летний мужчина сгорел в квартире под Курском
В Курске начался ямочный ремонт
Доставка бесплатных лекарств в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как выполняются предписания по дезинфекции
В Курске приступили к дезинфекции
Запрет на поездки на личном автомобиле в Курске: будет ли введен и для кого
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы
Роман Старовойт о первых случаях коронавируса в Курске: "Ввожу новые меры"
В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи
Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры
Демонтированные в Курске светильники передали в районы
Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном
Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве
Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей