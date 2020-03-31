Доставка бесплатных лекарств в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой

31 Март 2020 2020-03-31T19:11:08+03:00

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Если вам понадобился льготный препарат во время самоизоляции, то нужно позвонить в регистратуру своей поликлиники или в колл-центр и заявить об этом. Информацию передадут вашему терапевту, который занимается выпиской льготных лекарств. Препараты могут получить ваши родственники или волонтеры, которые доставят их прямо домой. Весь процесс от оформления до доставки занимает до двух дней.

На сайте первой поликлиники висит объявление: «Уважаемые пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение. В поликлинике организована дистанционная выписка электронных рецептов на лекарственные препараты для граждан старше 60 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другими заболеваниями. Для выписки рецептов на лекарственные препараты и доставки их на дом волонтерами-медиками, просим обратиться в поликлинику по телефонам – (4712) 22-33-00; (4712)70-27-78; (4712)70-27-80».

Общероссийский народный фронт запустил горячую линию для людей старше 60 лет, а также маломобильных граждан в связи с пандемией коронавируса COVID-2019. По телефону горячей линии: 8 (800) 200-34-11 - можно круглосуточно оставлять заявки волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости для пожилых и маломобильных курян.

Как «КП» сообщала ранее, в Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. Больные находятся на лечении в Семашко.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU