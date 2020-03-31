Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как выполняются предписания по дезинфекции

31 Март 2020 2020-03-31T18:15:51+03:00

Так выглядит контейнерная площадка в Курске в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи с режимом повышенной готовности в Курске из-за коронавируса предписано проводить дезинфекцию общественных мест. В обязательный список попали и контейнерные площадки.

Как отчитались в Спецавтобазе по уборке Курска, в день обрабатывают хлоркой примерно 120-140 площадок с учетом отдельно стоящих контейнеров. В неделю получается около тысячи контейнеров и площадок.

Мы проверили ближайшую "мусорку" на дезинфекцию и чистотуФото: Светлана ВОЛКОВА

По данным Спецавтобазы Курска, регулярно обрабатываются автомобили, оборудовано место для дезинфекции автомобилей выезжающих с полигона. И даже дополнительно созданы бригады для дезинфекции контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Журналист КП проверил, в каком состоянии находится ближайшая крупная контейнерная площадка на улице Заводской в Курске. С виду сложно сказать, что площадка "прошла дезинфекцию" - территория вокруг усыпана мусором, отходы валяются и на самой площадке, бак с макулатурой переполнен. Причем, такая картина, как утверждают местные жители, здесь постоянно. Видимо, объявленный режим повышенной готовности тоже не повлиял на состояние этой площадки.

КП уже сообщала, что три первых случая заболевания коронавирусом в Курске зарегистрированы 31 марта. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Их первичные анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU