2020-03-31T14:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы

Губернатор озвучил официальное количество зараженных коронавирусом в Курске
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курян призывают не выходить из домаКурян призывают не выходить из домаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

КП уже сообщала, что три первых случая заболевания коронавирусом в Курске зарегистрированы 31 марта. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Их первичные анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.

Губернатор региона рассказал, что один из больных вернулся 20 марта из Московского региона в Курск. Его состояние удовлетворительное, есть симптомы ОРВИ. Еще двое больных - это семья с восьмимесячным ребенком. Они вернулись из-за рубежа. Все трое больных уже долгое время находятся под наблюдением, их контакты известны.

Губернатор призвал соблюдать режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как выполняются предписания по дезинфекции
В Курске приступили к дезинфекции
Запрет на поездки на личном автомобиле в Курске: будет ли введен и для кого
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы
Роман Старовойт о первых случаях коронавируса в Курске: "Ввожу новые меры"
В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи
Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры
Демонтированные в Курске светильники передали в районы
Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном
Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве
Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей