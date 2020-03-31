Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы
КП уже сообщала, что три первых случая заболевания коронавирусом в Курске зарегистрированы 31 марта. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное. Их первичные анализы, согласно установленному порядку, для подтверждения были направлены в московскую лабораторию.
Губернатор региона рассказал, что один из больных вернулся 20 марта из Московского региона в Курск. Его состояние удовлетворительное, есть симптомы ОРВИ. Еще двое больных - это семья с восьмимесячным ребенком. Они вернулись из-за рубежа. Все трое больных уже долгое время находятся под наблюдением, их контакты известны.
Губернатор призвал соблюдать режим строгой самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU