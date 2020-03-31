Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T13:04:35+03:00

Передвигаться по городу и области на личном автомобиле пока разрешается Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Многих курян, особенно дачников, интересует вопрос можно ли передвигаться по городу и области на личном автомобиле. Отвечаем: в период изоляции передвигаться по городу и области на личном автомобиле пока разрешается.

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

В связи с коронавирусом в Курске сократили количество общественного транспорта. 30 марта линию вышли 284 единицы автобусов и микроавтобусов, 27 троллейбусов и 30 трамваев, что составляет чуть более 50% от общего числа пассажирского транспорта. после смены весь транспорт подвергается тщательной дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU