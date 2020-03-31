Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры

31 Март 2020 2020-03-31T11:08:53+03:00

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53-летнего жителя Поныровского района обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

В феврале мужчина нашел на обочине проезжей части купюру достоинством пять тысяч рублей, подлинность которой вызвали у него сомнения. Проверив купюру в ближайшем отделении банка, мужчина убедился в том, что она фальшивая. На предложение работника банка сдать купюру курянин отказался, заверив, что избавится от нее самостоятельно.

Однако, приехав в Поныровский район, мужчина купил продукты в местном магазине, расплатившись за него подделкой. В тот же день при проверке денежных средств, поступивших в банк, фальшивку обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU