Демонтированные в Курске светильники передали в районы

31 Март 2020 2020-03-31T11:03:14+03:00

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В декабре прошлого года специалисты администрации Курска приступили к проработке механизма передачи светильников, демонтированных в Курске в рамках реализации энергосервисного контракта. После замены светильников на новые, осталось более 25 тысяч единиц старого оборудования, находящегося в рабочем состоянии. Сейчас оно хранится на базах двух муниципальных предприятий. За это время в горадминистрацию обратились представители сельсоветов, сельских районов и СНТ с просьбой о передаче светильников на безвозмездной основе.

Сейчас более тысячи единиц оборудования передано в Обоянский, Фатежский, Рыльский, Хомутовский, Советский, Курский, Золотухинский, Обоянский, Поныровский, Конышевский и Касторенский районы, а также в город Щигры. Есть заявки еще на 1800 светильников от Железногорска, Суджанского, Золотухинского и Глушковского районов. Готовится передача оборудования, сказали в администрации Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU