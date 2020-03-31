Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном

31 Март 2020 2020-03-31T09:52:35+03:00

Женщину отправили на исправработы Фото: Из архива КП.

Женщина избивала его и оставляла зимой на улице

Изменить размер текста: A A

Промышленный районный суд Курска взыскал компенсацию за моральный вред в пользу 11-летнего мальчика с его матери.

До этого мировой суд судебного участка №3 Сеймского округа Курска признал 34-летнюю женщину виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с ним). Ее отправили на исправработы сроком на 10 месяцев с удержанием 10 % в доход государства.

- Мать 11-летнего мальчика злоупотребляла спиртным, систематически избивала ребенка и обзывала. Зимой оставляла мальчика на улице, не кормила. Ребенок не посещал школу, - рассказали в прокуратуре.

По результатам психологического обследования у мальчика выявлена психическая травма, вызванная жестоким отношением со стороны матери.

По иску прокурора в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 30 тысяч рублей. Сейчас мальчик проживает с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU