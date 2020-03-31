2020-03-31T09:52:35+03:00
Происшествия

Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном

Женщина избивала его и оставляла зимой на улице
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Женщину отправили на исправработыЖенщину отправили на исправработыФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Промышленный районный суд Курска взыскал компенсацию за моральный вред в пользу 11-летнего мальчика с его матери.

До этого мировой суд судебного участка №3 Сеймского округа Курска признал 34-летнюю женщину виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которого возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с ним). Ее отправили на исправработы сроком на 10 месяцев с удержанием 10 % в доход государства.

- Мать 11-летнего мальчика злоупотребляла спиртным, систематически избивала ребенка и обзывала. Зимой оставляла мальчика на улице, не кормила. Ребенок не посещал школу, - рассказали в прокуратуре.

По результатам психологического обследования у мальчика выявлена психическая травма, вызванная жестоким отношением со стороны матери.

По иску прокурора в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 30 тысяч рублей. Сейчас мальчик проживает с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи
Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры
Демонтированные в Курске светильники передали в районы
Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном
Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве
Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Курске: какие штрафы предусмотрены
Можно ли ездить на работу в Курске в период самоизоляции
Курская область уходит на режим самоизоляции из-за коронавируса
Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: как будут работать маршрутки, троллейбусы и трамваи
Курская полиция: «Бегающий по Боевке мужчина с коронавирусом – фейк»
Карантин в Курске по коронавирусу: школьники на время дистанционного обучения получат продуктовые наборы
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
На выходных в Курской области задержали 21 пьяного за рулем
Мошенники сняли с карт курянки почти 400 тысяч рублей
Карантин в Курске по коронавирусу: курянина оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Не все куряне подошли к режиму самоизоляции серьезно»
Курянин убил и бросил в яму знакомого
Под Курском в ДТП погиб водитель «Нивы»
Сбербанк обеспечил непрерывность обучения для 1000 школ по всей России
Губернатор региона Роман Старовойт: "В Курской области коронавирус есть!"
Убийство на проспекте Клыкова: курянку подозревают в расправе над мужем
Под Курском в результате пожара погиб мужчина
Под Курском обнаружили боевой арсенал
Митрополит Курский и Рыльский Герман о коронавирусе: "Призываю при невозможности верующих посещать храм Божий молиться дома"
Чиновники курской администрации доложили о снижении смертности в регионе